В Мариуполе сформируют аварийные бригады при прохождении отопительного сезона

Специалисты обеспечат подачу тепла в многоквартирные дома и объекты соцкультбыта. Фото: Минстрой ДНР

В Мариуполе для стабильного прохождения отопительного сезона сформируют аварийные бригады. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что за помощью в этом вопросе городские власти обратятся к регионам-шефам.

- Обратимся с просьбой о формировании аварийных бригад, которые смогут в помощь нашим ремонтникам оперативно устранять повреждения инженерных коммуникаций во всех районах города, - заявил градоначальник.

Сообщается также, что в ходе утреннего совещания в горадминистрации обсуждалась подготовка городской инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. По словам Моргуна, власти обговорят координацию действий с государственными предприятиями по подаче тепла в многоквартирные дома и объекты соцкультбыта в установленные сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты из Тулы продолжают готовить Мариуполь к отопительному сезону. Туляки меняют инженерные сети и запорную арматуру в городе в преддверии зимы.

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