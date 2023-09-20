Более 30 участников СВО зачислены в техникумы, колледжи и лицеи ДНР

В ДНР рассказали об итогах вступительной кампании этого года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Участников СВО и членов их семей зачислили в профессиональные образовательные организации Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили ДАН в Министерстве образования и науки региона.

Там уточнили, что по итогам вступительной кампании этого года в техникумы, колледжи и лицеи ДНР поступили более 30 участников специальной военной операции и свыше 140 детей защитников.

- Приступили к обучению в профессиональных образовательных организациях 31 участник специальной военной операции, 146 детей участников специальной военной операции, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что абитуриентам Мариуполя предлагают поучаствовать в программе целевого поступления. Мариупольские выпускники могут получить возможность обучаться востребованным профессиям на базе Южного федерального университета. Целевое обучение привлекает будущих студентов отдельным конкурсом на поступление и мерами поддержки.

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