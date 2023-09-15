Абитуриентам Мариуполя предлагают поучаствовать в программе целевого поступления

Целевое обучение привлекает будущих студентов отдельным конкурсом на поступление и мерами поддержки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мариупольским выпускникам предлагают поучаствовать в программе целевого поступления. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который встретился с делегацией из Таганрога во главе с директором дирекции ПАО «ТАНТК имени Бериева», депутатом Городской думы Владимиром Карагодиным.

В ходе встречи мэр поблагодарил гостей за шефство над местной школой № 47 и рассказал им про качественные изменения в системе образования и восстановление города.

- Обсудили дальнейшее взаимодействие мариупольских школ с Южным федеральным университетом. Гости предложили поучаствовать в программе целевого поступления, чтобы мариупольские выпускники на базе ЮФУ обучались востребованным в городе специальностям, - рассказал Моргун.

Сообщается также, что на встрече была рассмотрена возможность организации для мариупольских школьников дистанционных уроков по физике и математике.

- Механизм уже отлажен. Так, в космическом классе СШ №7 дети посредством ВКС присутствуют на занятиях, которые проводятся в Санкт-Петербурге, - пояснил мэр Мариуполя.

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