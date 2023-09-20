Недостаток комбайнеров и механизаторов испытывает агропромышленный комплекс ДНР

В Республике наблюдается дефицит кадров и спецтехники Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В сельскохозяйственной отрасли ДНР наблюдается дефицит кадров. Об этом сообщили ДАН в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Республики.

Там уточнили, каких конкретно сотрудников не хватает предприятиям.

- Согласно оперативной информации, собранной в июне месяце текущего года, мы испытываем недостаток комбайнеров - порядка 14%, механизаторов - порядка 18%, агрономов - порядка 18%, - рассказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что дефицит кадров повлек за собой нагрузку на остальных работников отрасли.

- На некоторых предприятиях животноводства молочного направления нормы нагрузки на операторов машинного доения, рабочих по уходу животными руководители вынуждены превышать практически вдвое, а количество выходных снижено до 3-4 в месяц, - отметили в Минагропроме ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР удвоили размер субсидии для некоторых категорий сельхозпроизводителей. Аграриям нового региона России возместят часть затрат на производство продукции.

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