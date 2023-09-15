В ДНР удвоили размер субсидии для некоторых категорий сельхозпроизводителей

Те из аграриев, кто уже получил господдержку, также вправе обратиться за увеличением суммы субсидии. Фото: ТГ/Пушилин

В ДНР удвоили размер субсидий на возмещение части затрат некоторым категориям сельхозпроизводителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Правительства Республики Евгений Солнцев.

- Так, с 10,67 до 21,34 рублей увеличиваем ставку субсидии за 1 килограмм выращенных, откормленных и реализованных свиней, с 5,94 до 11,88 рублей - за 1 килограмм реализованного мяса птицы, с 0,39 до 0,78 рублей - за 1 штуку реализованного куриного пищевого яйца собственного производства, - проинформировал он.

Премьер также пояснил, что те из аграриев, кто уже получил господдержку, также могут обратиться за увеличением суммы субсидии.

- Несмотря на все сложности текущего характера будем и дальше помогать нашим сельхозпроизводителям. Ведь от них напрямую зависит надежность продовольственной безопасности Республики, - заявил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что 93 аграрных предприятия ДНР получили субсидии на сумму 589 млн рублей. С мая по сентябрь 2023 года сельхозпроизводители региона подали 32 заявки на лизинг сельхозтехники.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР построят семь элеваторных комплексов для хранения 120 тысяч тонн зерна

Врио Главы ДНР рассказал о новых возможностях для развития у аграриев ДНР (подробнее)