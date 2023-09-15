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НовостиОбщество15 сентября 2023 15:31

В ДНР удвоили размер субсидии для некоторых категорий сельхозпроизводителей

Аграриям нового региона России возместят часть затрат на производство продукции
Ирина ДМИТРИЕВА
Те из аграриев, кто уже получил господдержку, также вправе обратиться за увеличением суммы субсидии. Фото: ТГ/Пушилин

Те из аграриев, кто уже получил господдержку, также вправе обратиться за увеличением суммы субсидии. Фото: ТГ/Пушилин

В ДНР удвоили размер субсидий на возмещение части затрат некоторым категориям сельхозпроизводителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Правительства Республики Евгений Солнцев.

- Так, с 10,67 до 21,34 рублей увеличиваем ставку субсидии за 1 килограмм выращенных, откормленных и реализованных свиней, с 5,94 до 11,88 рублей - за 1 килограмм реализованного мяса птицы, с 0,39 до 0,78 рублей - за 1 штуку реализованного куриного пищевого яйца собственного производства, - проинформировал он.

Премьер также пояснил, что те из аграриев, кто уже получил господдержку, также могут обратиться за увеличением суммы субсидии.

- Несмотря на все сложности текущего характера будем и дальше помогать нашим сельхозпроизводителям. Ведь от них напрямую зависит надежность продовольственной безопасности Республики, - заявил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что 93 аграрных предприятия ДНР получили субсидии на сумму 589 млн рублей. С мая по сентябрь 2023 года сельхозпроизводители региона подали 32 заявки на лизинг сельхозтехники.

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