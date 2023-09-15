93 аграрных предприятий ДНР получили субсидии на сумму 589 млн рублей

Сельхозпредприятия ДНР получат порядка 589 млн рублей на компенсацию расходов и приобретение техники в лизинг (архивное фото). Фото: ДАН

Субсидии на возмещение части затрат и приобретение сельхозтехники в лизинг получили 93 аграрных предприятия Донецкой Народной Республики. Еще четыре заявки находятся на рассмотрении. Всего сельхозпредприятиям региона выплатят порядка 589 млн рублей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— Набрал обороты процесс получения государственной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат аграриям, а также приобретение сельскохозяйственной техники в лизинг. Все это демонстрирует тот факт, что после вхождения в состав России наши аграрии получили совершенно иные возможности для развития, — заявил глава региона.

Денис Пушилин подчеркнул, что сельхозпредприятия ДНР подали 32 заявки на приобретение техники в лизинг. «Росагролизинг» поставило в Донецкую Народную Республику уже порядка 90 единиц специальной аграрной техники.

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