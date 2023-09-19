В Донецке открыли мемориал погибшим при исполнении долга спасателям МЧС

Мемориал в паять о погибших сотрудниках МЧС появился в Донецке. Фото: МЧС России

В Донецке открыли мемориал погибшим при исполнении долга сотрудникам специализированного спасательного центра МЧС. В холле спасательного центра появилась экспозиция «Стена Памяти – Навечно в строю» с портретами погибших. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— С начала проведения СВО свою жизнь во время исполнения служебного долга отдали 13 героев Республиканского спасательного центра МЧС. Это саперы, спасатели, водители. Они, не жалея себя и своих сил, отвечали на призыв о помощи в самых сложных и опасных ситуациях, — заявили в ведомстве.

11 сотрудников спасательного центра погибли 1 сентября 2022 года при обстреле ВСУ Краснолиманского района. Два сапера погибли при разминировании Мариуполя и других освобожденных населенных пунктов.

— Их имена и героические подвиги навсегда вписаны в Книгу памяти. Понимая всю сложность и опасность ситуации, они – отважные герои, неоднократно доказывавшие свои мужество и профессионализм, были преданы службе до конца своей жизни, — добавили в МЧС.

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