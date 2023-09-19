В ДНР тарифы на электроэнергию изменятся с 1 октября

С 1 октября 2023 года на территории Республики будут применяться новые размеры тарифов на электроэнергию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Донецкой Народной Республике тарифы на электроэнергию изменятся с 1 октября. В регионе снизят граничные цифры потребления электроэнергии со 150 до 70 кВт⋅ч. Об этом сообщил в ходе прямой линии с населением первый заместитель председателя Правительства ДНР Андрей Чертков.

Уточняется, что если объем потребления составит до 70 кВт⋅ч, то плата будет в размере 1,1 рубля, свыше - 2,54 рубля. Сейчас потребители платят 1,87 рубля в случае использования до 150 кВт⋅ч электроэнергии и 2,54 рубля при потреблении от 150 до 800 кВт⋅ч. Стоимость электроэнергии при потреблении свыше 800 кВт⋅ч останется той же - в размере 3,85 рубля.

Напомним, с 1 октября 2023 года на территории ДНР гарантирующим поставщиком электроэнергии станет ООО «Энергосбыт Донецк». Решение об этом закреплено в распоряжении Правительства РФ №2204-р от 16 августа 2023 года.

На обслуживание и расчеты к новому поставщику перейдут все жители и предприятия региона, которые ранее оплачивали электроэнергию в ГУП «Региональная энергопоставляющая компания» и ГУП ДНР «Донецкая железная дорога».

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