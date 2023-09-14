Первые квитанции от ООО «Энергосбыт Донецк» жители получат в начале ноября 2023 года - за октябрь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 октября 2023 года на территории ДНР гарантирующим поставщиком электроэнергии станет ООО «Энергосбыт Донецк». Решение об этом закреплено в распоряжении Правительства РФ №2204-р от 16 августа 2023 года.

На обслуживание и расчеты к новому поставщику переходят все жители и предприятия региона, которые ранее оплачивали электроэнергию в ГУП «Региональная энергопоставляющая компания» и ГУП ДНР «Донецкая железная дорога».

Для удобства юридических лиц упрощена процедура заключения договора энергоснабжения. Гарантирующий поставщик в течение двух месяцев направит оферты договоров энергоснабжения. В случае их незаключения в письменной форме такой договор будет считаться заключенным автоматически для всех потребителей.

Что важно знать жителям Республики. Договор с ООО «Энергосбыт Донецк» заключается автоматически, никаких дополнительных действий совершать не требуется.

Важно зафиксировать показания своего прибора учета на 30 сентября 2023 года. По ним оплатить потребленную электроэнергию предыдущим поставщикам по единым расчетным книжкам в отделениях банка ПСБ и «Почты Донбасса». Оплату необходимо произвести до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

Данные показания станут начальными для расчета с новым поставщиком. Первый раз передать показания приборов учета в адрес ООО «Энергосбыт Донецк» нужно будет с 20 по 25 октября 2023 года через телефоны или офисы компании. Информация о них размещена на сайте ООО «Энергосбыт Донецк».

Первые квитанции от ООО «Энергосбыт Донецк» жители получат в начале ноября 2023 года - за октябрь.

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