В Донецке планируют достроить и запустить метро

Как только прекратятся боевые действия, в городе развернут строительные работы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Донецке достроят и запустят метрополитен. Об этом заявил в ходе прямой линии с населением первый зампредседателя Правительства ДНР Андрей Чертков.

Он опроверг слухи о сворачивании работ по строительству метро в Донецке.

- Очень много вопросов было о донецком метрополитене. Хочу развеять слухи, что метрополитена в Донецке не будет, и то, что мы будем закрывать те работы, которые были сделаны, - отметил Чертков.

По словам чиновника, как только прекратятся боевые действия, в городе развернут очень большие работы по стройке.

- И, естественно, метро в Донецке будет, - подчеркнул Чертков.

Отметим, что в марте Правительство ДНР утвердило порядок субсидирования затрат, которые связаны с техническим обслуживанием и поддержанием в безопасном состоянии недостроенного метрополитена в Донецке.

Напомним, ранее в Донецке появились слухи, что многострадальное метро, безуспешно строящееся не один десяток лет, затоплено. Так ли это, рассказал начальник УКСа Игорь Дубравин.

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