В Донецке планируют достроить и запустить метро

Как только прекратятся боевые действия, в городе развернут строительные работы
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Донецке достроят и запустят метрополитен. Об этом заявил в ходе прямой линии с населением первый зампредседателя Правительства ДНР Андрей Чертков.
Он опроверг слухи о сворачивании работ по строительству метро в Донецке.
- Очень много вопросов было о донецком метрополитене. Хочу развеять слухи, что метрополитена в Донецке не будет, и то, что мы будем закрывать те работы, которые были сделаны, - отметил Чертков.
По словам чиновника, как только прекратятся боевые действия, в городе развернут очень большие работы по стройке.
- И, естественно, метро в Донецке будет, - подчеркнул Чертков.
Отметим, что в марте Правительство ДНР утвердило порядок субсидирования затрат, которые связаны с техническим обслуживанием и поддержанием в безопасном состоянии недостроенного метрополитена в Донецке.
Напомним, ранее в Донецке появились слухи, что многострадальное метро, безуспешно строящееся не один десяток лет, затоплено. Так ли это, рассказал начальник УКСа Игорь Дубравин.
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