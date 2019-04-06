2019-04-06T10:13:43+03:00
Общество

Проверка слуха: затоплено ли метро в Донецке?

Ситуацию прокомментировал начальник Управления капитального строительства Донецка
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Донецкое метро под присмотром: стройку века не бросилиДонецкое метро под присмотром: стройку века не бросилиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке появились слухи, что многострадальное метро, безуспешно строящееся не один десяток лет, затоплено. Так ли это, мы узнали у начальника УКСа Игоря Дубравина (на сегодня эта организация финансирует поддержание в порядке построенного тоннеля одной из веток донецкого метро).

- Нет, метро не затоплено, - заверил «КП» Игорь Петрович. – Продолжаем откачивать воду, следим, чтобы тоннель не деформировался.

Когда возобновится строительство метро в Донецке, не знает никто. И это зависит не только от окончания войны. Строительство метро, начатое в 1991 году, не смогли продолжить и перед Евро-2012. Тогда анонсировалось, что к чемпионату мира по футболу (Донецк был одним из принимающих городов) дончане и гости города смогут впервые прокатиться в вагончике метро. На что Украина потратила многомиллиардные инвестиции, можно только догадываться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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