В ДНР за сутки зарегистрировали шесть ДТП с пострадавшими

В ДНР за сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали шесть ДТП с пострадавшими Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ДНР за сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали шесть дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых три человека погибли и 12 были травмированы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.

В пресс-службе подчеркнули, что за 18 сентября было совершено два наезда на пешеходов, в результате которых один человек погиб и один получил травмы.

- В Ленинском районе Донецка 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, находившийся за рулем авто с признаками опьянения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на опору освещения. В результате ДТП водитель получил травмы, - отмечают в ведомстве.

Еще один случай ДТП с водителем в состоянии алкогольного опьянения произошел в Центрально-Городском районе Макеевки. Водитель мотоцикла Урал не справился с управлением и совершил наезд на стоящий у левого края проезжей части автомобиль Daewoo. В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний водитель мотоцикла получил травмы.

- В Новоазовском районе в 02:30 на автодороге Мариуполь-Новоазовск водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на двигавшегося посередине дороги пешехода. В результате ДТП 40-летний мужчина погиб на месте, - добавили в МВД ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР пострадали четыре человека в результате ДТП на трассе Донецк–Мариуполь

На трассе Донецк–Мариуполь в результате ДТП водитель иномарки и трое пассажиров получили телесные повреждения (подробнее)