Подмосковные строители строят и ремонтируют многоквартирные дома в Мариуполе

Строители продолжают восстанавливать дома, поврежденные в ходе боевых действий
Фото: Александр ИВАНОВ
В микрорайоне Восточный города Мариуполя продолжают ремонт многоэтажных домов. Об этом сообщили в местной администрации.
Там уточнили, что жилые многоэтажки ремонтируют и возводят под контролем ППК «Единого заказчика» и ООО «РКС-НР».
- Сначала поврежденные конструкции разобрали, теперь на их месте появятся новые элементы, - пояснили в мэрии.
Сообщается также, что все работы проводятся силами подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области Фонда капитального ремонта Московской области. Координируют действия Минстрой России и Правительство Московской области, а за качеством ремонта следят эксперты в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».
Тем временем белгородские строители завершают восстановление девятиэтажного жилого дома в Жовтневом районе Мариуполя. Здесь провели капитальный ремонт кровли, восстановили поврежденный конструктив здания, а также инженерные сети.
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