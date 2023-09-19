Подмосковные строители строят и ремонтируют многоквартирные дома в Мариуполе

Строители продолжают восстанавливать дома, поврежденные в ходе боевых действий Фото: Александр ИВАНОВ

В микрорайоне Восточный города Мариуполя продолжают ремонт многоэтажных домов. Об этом сообщили в местной администрации.

Там уточнили, что жилые многоэтажки ремонтируют и возводят под контролем ППК «Единого заказчика» и ООО «РКС-НР».

- Сначала поврежденные конструкции разобрали, теперь на их месте появятся новые элементы, - пояснили в мэрии.

Сообщается также, что все работы проводятся силами подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области Фонда капитального ремонта Московской области. Координируют действия Минстрой России и Правительство Московской области, а за качеством ремонта следят эксперты в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».

Тем временем белгородские строители завершают восстановление девятиэтажного жилого дома в Жовтневом районе Мариуполя. Здесь провели капитальный ремонт кровли, восстановили поврежденный конструктив здания, а также инженерные сети.

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