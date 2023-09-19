В ДНР за неделю обнаружили и уничтожили более 400 взрывоопасных предметов

Специалисты очистили от ВОП свыше 70 гектаров земли. Фото: МЧС ДНР

В Донецкой Народной Республике пиротехнические отряды продолжают расчищать территории от неразорвавшихся снарядов и мин. За неделю они обнаружили и уничтожили более 400 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР.

Там отчитались о работе, проделанной саперами в период с 12 по 18 сентября. Уточняется, что за это время в регионе были обследованы в общей ложности около 70 гектаров земли.

- Саперы обследовали порядка 70 га территорий, свыше 25 тысяч квадратных метров различных помещений, обнаружили и уничтожили 408 единиц взрывоопасных предметов, - заявили в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки сотрудники МЧС России по ДНР три раза привлекались для проведения обследований на территории Донецкой Народной Республики. Были выявлены, вывезены и уничтожены 24 взрывоопасных предмета. Сообщается также, что за прошлые сутки сотрудники МЧС ликвидировали 27 пожаров на территории Донецкой Народной Республики.

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