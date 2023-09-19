Специалисты из Ямала до конца года завершат строительство МФЦ в Волновахе

В двухэтажном здании будут оборудованы кабинеты сотрудников, техпомещения, серверная, тепловой пункт и колясочная. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа приступили к строительству второго этажа здания Многофункционального центра в Волновахе. Об это сообщили в Департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО.

- Сейчас строители завершают монтаж плит перекрытия второго этажа, возводят там наружные стены и внутренние перегородки. Одновременно выполняются работы по устройству пола первого этажа, штукатурят стены и монтируют внутренние кабельные линии, - рассказали там.

Сообщается также, что подрядная организация планирует сдать объект до конца этого года. В двухэтажном здании будут оборудованы кабинеты сотрудников, технические помещения, серверная, индивидуальный тепловой пункт и колясочная. Прилегающую территорию благоустроят, озеленят, оборудуют парковку и установят детскую площадку.

Новый Многофункциональный центр в Волновахе сможет обслуживать также маломобильных граждан. Всего получать государственные и муниципальные услуги здесь смогут ежедневно около 300 человек.

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