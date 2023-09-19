В Мариуполе прием граждан ведется в трех новых МФЦ

Услуги МФЦ очень востребованы у горожан. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе продолжается прием граждан в новых отделениях Многофункционального центра. Их в городе появилось уже три. Об этом сообщили в местной администрации.

Там уточнили, что строительством МФЦ занимались специалисты из Санкт-Петербурга. За короткие сроки они восстановили здания, установили в них мебель и привели в порядок прилегающие территории.

Мариупольцы поблагодарили петербуржцев за оказанную помощь.

- Мы большую благодарность выражаем губернатору Санкт-Петербурга Беглову Александру Дмитриевичу за строительство офисов, которые были прекрасно оснащены, сотрудники довольны. Все красивое, все мягкое, все удобное. И большую благодарность еще приносим строителям, которые в ранние, в короткие сроки нам сделали такую красоту, - говорит начальник второго мариупольского отдела МФЦ Елена Мартыненко.

Напомним, ранее сообщалось. что в Мариуполе открыли флагманский МФЦ, рассчитанный на обслуживание 70 тысяч заявителей.

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