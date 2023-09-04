Три новых МФЦ открыли в Мариуполе и Сартане

Три МФЦ открылись после реконструкции в Мариуполе и Сартане (архивное фото). Фото: МФЦ ЛНР

В Мариуполе и Сартане открыли три новых отделения МФЦ. Здания для будущих многофункциональных центров подготовили строители из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

— Проведена полная реконструкция помещений. Здания полностью соответствуют потребностям как заявителей, так и сотрудников, обеспечивающих деятельность отделений МФЦ. Все отделения оснащены современной мебелью и техникой, системой навигации, надлежащими условиями для маломобильных граждан, — цитируют в администрации слова главы Минэкономразвития ДНР Владимира Зверкова.

Отделение МФЦ в Сартане рассчитано на десять окон приема. В Левобережном районе Мариуполя появился флагманский МФЦ, который может обслуживать более 7 тысяч посетителей. Он стал первый отделением центра в районе. Во втором мариупольском отделении будут работать десять окон.

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