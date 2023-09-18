За день ВСУ выпустили 54 снаряда и восемь ракет из РСЗО по Донецку

ВСУ 20 раз за день открыли огонь по Донецку с применением артиллерии и РСЗО (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За период с 09:00 до 21:00 вооруженные формирования Украины 20 раз обстреляли территорию Донецка и пригорода. В результате обстрелов погибли два человека, один мужчина ранен при подрыве на противопехотной мине «Лепесток». Об этом заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— В направлении Ворошиловского, Киевского, Куйбышевского и Петровского районов ВСУ выпустили 54 снаряда калибром 155 мм, из них 6 кассетного типа, а также восемь ракет из РСЗО, — заявил градоначальник. — Прямое попадание зафиксировано в кровлю административного здания в Ворошиловском районе. В Киевского района произошло возгорание частного дома.

Кулемзин подчеркнул, что за день в Донецке и пригороде погибли два человека — мужчина в Петровском районе города и в Старомихайловке.

Как сообщала «КП Донецк», ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка осколочными ракетами из РСЗО HIMARS. К счастью, никто не пострадал.

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