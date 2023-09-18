Денис Пушилин подписал указ о назначении нового министра угля и энергетики ДНР

Должность главы Минугля ДНР занял Денис Епифанов (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об освобождении с должности министра угля и энергетики Виталия Власова. Следующим указом на эту должность был назначен Денис Епифанов. Соответствующие документы опубликованы на сайте Дениса Пушилина.

Указом Врио Главы ДНР №342 от исполнения обязанностей министра угля и энергетики ДНР освобожден Виталий Власов.

— Назначить Дениса Епифанова министром угля и энергетики Донецкой Народной Республики, — сказано в указе №434.

Оба документа вступают в силу со дня их подписания, то есть с 18 сентября.

Как сообщала «КП Донецк», возглавить Минугля и энергетики Донецкой Народной Республики доверили руководителю трансграничного концерна «Энергия Донбасса» Денису Епифанову. Ранее Денис Пушилин назначил своим советником финалиста конкурса «Лидеры возрождения» Марину Борисюк.

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