В ДНР разминировали более трех тысяч гектаров полей

Специалисты очистили от ВОП свыше трех тысяч гектаров полей в ДНР (архивное фото)

Более трех тысяч гектаров полей разминировали в Донецкой Народной Республики. Земельные участки расположены вблизи Мариуполя, Докучаевска, Володарского и ряда других населенных пунктов региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленной политики и продовольствия Республики.

— На территории Республики проведены работы по очистке земель сельскохозяйственного назначения от взрывоопасных предметов на участках общей площадью 3,6 тыс. га. Участки расположены на территории, административно относящейся к Мариуполю, Докучаевску, Володарскому, Першотравневому, Тельмановскому, Шахтерскому районам, — заявили в ведомстве.

Как сообщала «КП Донецк», ранее власти ДНР удвоили размер субсидии для некоторых категорий сельхозпроизводителей. В регионе увеличили ставку субсидии за выращенных и откормленных свиней, мясо птицы, яйца. За доплатами могут обратиться и аграрии, которые получали поддержку от правительства ранее.

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