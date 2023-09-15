В ДНР построят семь элеваторных комплексов для хранения 120 тысяч тонн зерна

Строительство элеваторных комплексов позволит увеличить общий объем хранимого в ДНР зерна. Фото: кадр из видео Солнцев/ТГ

В Донецкой Народной Республике построят семь элеваторных комплексов для хранения зерна. Емкость каждого комплекса — 20 тысяч тонн. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Планируется создание семи типовых элеваторных комплексов с емкостью хранения 20 тыс. тонн каждая. Введение их в эксплуатацию увеличит объем силосного хранения зерна в Республике более чем на 25% от общего объема убранного урожая, — заявил врио Главы Республики.

Денис Пушилин добавил, что аграрии региона получили новые возможности для развития после вхождения Республики в состав России.

Как сообщала «КП Донецк», 93 сельхозпредприятия ДНР получили субсидии на общую сумму порядка 589 млн рублей. Деньги аграрные предприятия региона направят на возмещение части затрат, а также приобретение сельскохозяйственной техники в лизинг.

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