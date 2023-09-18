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НовостиПолитика18 сентября 2023 15:48

СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли центр Донецка осколочными ракетами из РСЗО HIMARS

Украинские боевики обстреляли Ворошиловский район Донецка из РСЗО
Виктория ПОДАРОВА
Боевики обстреляли центр Донецка из РСЗО HIMARS (архивное фото)

Боевики обстреляли центр Донецка из РСЗО HIMARS (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела центра Донецка со стороны ВСУ и уточнили тип применяемого вооружения. Украинские войска выпустили по Ворошиловскому району города осколочные ракеты М-31 из РСЗО HIMARS.

— Зафиксированы повреждения административного здания по бульвару Пушкина. К счастью, обошлось без жертв. Зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады (командир – полковник Храпач Дмитрий Александрович), — заявили в ведомстве.

В Представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские боевики обстреляли центр Донецка из вооружения, поставляемого странами НАТО.

— Обстрел со стороны ВФУ осуществлен из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с ВСУ терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики, — заявили в СЦКК.

Как сообщала «КП Донецк», украинские войска выпустили по Ворошиловскому району Донецка три ракеты из РСЗО.

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