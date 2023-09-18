СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли центр Донецка осколочными ракетами из РСЗО HIMARS

Боевики обстреляли центр Донецка из РСЗО HIMARS (архивное фото)
Фото: Иван ЖИЛЯК
Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела центра Донецка со стороны ВСУ и уточнили тип применяемого вооружения. Украинские войска выпустили по Ворошиловскому району города осколочные ракеты М-31 из РСЗО HIMARS.
— Зафиксированы повреждения административного здания по бульвару Пушкина. К счастью, обошлось без жертв. Зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады (командир – полковник Храпач Дмитрий Александрович), — заявили в ведомстве.
В Представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские боевики обстреляли центр Донецка из вооружения, поставляемого странами НАТО.
— Обстрел со стороны ВФУ осуществлен из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с ВСУ терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики, — заявили в СЦКК.
Как сообщала «КП Донецк», украинские войска выпустили по Ворошиловскому району Донецка три ракеты из РСЗО.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В результате детонации кассетного снаряда в Старомихайловке ДНР погиб мужчина
В Старомихайловке ДНР по улице Чкалова в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1952 года рождения (подробнее)