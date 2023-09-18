Народный фронт доставил на передовую экипировку и автомобиль для бойцов ДНР

Автомобиль и экипировку передали российским бойцам на линию соприкосновения в ДНР. Фото: УНМ ДНР

Автомобиль и экипировку передали российским бойцам на линию соприкосновения в ДНР. Помощь поступила от Народного фронта. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что поддержку в организации сбора оказала также Федерация волейбола. Вместе они привезли военнослужащим 1 Донецкого армейского корпуса то, что крайне необходимо на передовой.

- Представители Общероссийского Народного фронта совместно с Федераций волейбола передали военнослужащим батальона управления 1 Донецкого армейского корпуса автомобиль, бронежилеты, обувь, генераторы и аптечки. Вся предоставленная помощь приблизит нашу общую Победу! – говорится в сообщении.

Напомним. ранее Народный фронт доставил оборудование в медбатальоны ДНР. В рамках акции «Все для Победы!» ОНФ закупил для военных медиков портативные рентгеновские комплексы, аппараты УЗИ и другое оборудование.

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