Пушилин указал на необходимость установить гибкий график работы МФЦ в ДНР

Минэкономразвития проанализирует деятельность МФЦ по всем городам региона. Фото: ТГ/Моргун
Специалисты пересмотрят график работы МФЦ в ДНР. Об этом сообщил врио Главы Республики Денис Пушилин по итогам оперативного совещания с членами правительства, руководителями органов исполнительной власти, а также главами городов и районов.
Он отметил, что текущий график работы отделений Многофункционального центра с 9:00 до 18:00 создает определенные трудности для работающих людей при получении ими государственных услуг.
- Министерству экономического развития поручил проанализировать деятельность МФЦ по всем городам, предложить гибкий график работы, - заявил Пушилин.
Напомним, ранее сообщалось, что в МФЦ Донецкой Народной Республики запустили единую «горячую линию», на которой можно получить консультацию по работе учреждения. При этом информация о готовности документов пока не предоставляется по техническим причинам. На номер 119 можно позвонить с любого телефона - городского или мобильного.
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