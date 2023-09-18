Пушилин указал на необходимость установить гибкий график работы МФЦ в ДНР

Минэкономразвития проанализирует деятельность МФЦ по всем городам региона. Фото: ТГ/Моргун

Специалисты пересмотрят график работы МФЦ в ДНР. Об этом сообщил врио Главы Республики Денис Пушилин по итогам оперативного совещания с членами правительства, руководителями органов исполнительной власти, а также главами городов и районов.

Он отметил, что текущий график работы отделений Многофункционального центра с 9:00 до 18:00 создает определенные трудности для работающих людей при получении ими государственных услуг.

- Министерству экономического развития поручил проанализировать деятельность МФЦ по всем городам, предложить гибкий график работы, - заявил Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что в МФЦ Донецкой Народной Республики запустили единую «горячую линию», на которой можно получить консультацию по работе учреждения. При этом информация о готовности документов пока не предоставляется по техническим причинам. На номер 119 можно позвонить с любого телефона - городского или мобильного.

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