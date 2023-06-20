В МФЦ ДНР появился короткий номер горячей линии

По номеру 119 можно получить консультацию от сотрудников МФЦ. Фото: МФЦ ЛНР
В МФЦ Донецкой Народной Республики запустили единую «горячую линию», на которой можно получить консультацию по работе учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ.
— На номер 119 можно позвонить с любого телефона (городского или мобильного) и получить консультацию по вопросам, связанным с работой МФЦ ДНР. Короткий номер 119 — это удобный и эффективный инструмент для улучшения качества обслуживания граждан в МФЦ, — отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что информация о готовности документов пока не предоставляется по техническим причинам.
Напомним, что ранее в Донецкой Народной Республики заявили о планах модернизировать и обновить оборудование в МФЦ. В некоторых отделениях проведут ремонт и закупят оборудование. Такие меры позволят сократить время обслуживания клиентов и ускорить предоставление госуслуг.
Ранее в Минэкономразвития ДНР выяснили лучшее время для посещения МФЦ в Мариуполе, Мангуше и Володарском.
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