За день Донецк 26 раз подвергся обстрелам ВСУ

Все последствия обстрелов ВСУ документируют эксперты Фото: Иван ЖИЛЯК

17 сентября с 9.00 до 21.00 территория Донецка 26 раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин с ссылкой на данные Представительства ДНР в СЦКК.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 88 снарядов калибром 155 миллиметра, из них 42 кассетного типа, - говорится в сообщении.

По данным мэра, в Кировском районе ранен мужчина 1989 года рождения. В Киевском районе пострадали частные дома по улице Взлетной и 50-летия Украины. В Куйбышевском районе по улице Зуевской и Нарвской повреждены многоквартирные дома и здание храма Святого равноапостольного Великого князя Владимира. В Кировском районе получили повреждения: здание детского сада № 165 по улице Павла Колодина и многоквартирный дом по улице Каменской.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Артемовское направление остается достаточно горячим

Российские подразделения контролируют ситуацию на Артемовском направлении (подробнее)