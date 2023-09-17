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НовостиОбщество17 сентября 2023 17:24

В Мариуполе в часовне на территории пожарной части прошло богослужение иконе – покровительнице спасателей

В Мариуполе в богослужении иконе «Неопалимая Купина» участвовали спасатели МЧС
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В часовне на территории пожарной части прошло богослужение иконе – покровительнице спасателей. Фото: МЧС России

В часовне на территории пожарной части прошло богослужение иконе – покровительнице спасателей. Фото: МЧС России

Сегодня, 17 сентября, в Мариуполе на территории пожарной части в часовне Божией Матери «Неопалимая Купина» состоялась церемония богослужения в дань памяти Покровительницы. В мероприятии приняли участие и сотрудники Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства ДНР.

- Данная икона считается покровительницей пожарных и спасателей. Сотрудники отряда благодарны за возможность принять участие в проведении службы, - сказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Мариуполя Евгений Погребняк.

«Неопалимая Купина» - небесная покровительница огнеборцев. Ее предназначение - защита от огненного опаления. Святая Заступница оберегает пожарных во время несения службы, которая во время активных боевых действий стала еще более опасной.

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