Бюст Куинджи, отреставрированный после попадания снаряда, открыли в Мариуполе

В центре Мариуполя на Греческой площади открыли восстановленный мемориал Архипу Куинджи Фото: Александр ИВАНОВ

В центре Мариуполя на Греческой площади торжественно открыли восстановленный мемориал Архипу Куинджи, который был поврежден в ходе боев за город.

Это знаковое событие приурочили ко Дню города (Мариуполь отмечает 245-летие). На открытии восстановленного бюста побывали врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, мэр Мариуполя Олег Моргун, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

- Очень здорово, что у нас сегодня есть возможность еще раз подчеркнуть богатство Донбасса, богатство нашей Великой страны – России. Наш земляк (Архип Куинджи) привнес свои достижения в культурное богатство нашего края. Это еще раз подчеркивает, что Донбасс имеет все предпосылки, чтобы быть и промышленным центром, и экономическим центром, и, конечно же, культурным центром, - отметил на открытии Денис Пушилин.

В центре Мариуполя на Греческой площади торжественно открыли восстановленный мемориал Архипу Куинджи Фото: Александр ИВАНОВ

В центре Мариуполя на Греческой площади торжественно открыли восстановленный мемориал Архипу Куинджи Фото: Александр ИВАНОВ

- Это для нас особый день, ведь Архип Куинджи - это человек со своим особым почерком, человек неподражаемый в живописи. Никто не смог повторить то, что он сделал. Он родился на этой благодатной земле, он покорил все высоты, какие только возможно, - подчеркнул заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Примечательно, что также на площади для знакомства с творчеством Архипа Куинджи была создана всепогодная выставка репродукций из десяти знаменитых картин живописца, напечатанных на стекле.

На площади была создана всепогодная выставка репродукций из десяти знаменитых картин живописца Фото: Александр ИВАНОВ

На площади была создана всепогодная выставка репродукций из десяти знаменитых картин живописца Фото: Александр ИВАНОВ

На площади была создана всепогодная выставка репродукций из десяти знаменитых картин живописца Фото: Александр ИВАНОВ

ВОССТАНОВИЛИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТНИКА

В ходе боевых действий в 2022 году бюст А. И. Куинджи получил прямое попадание танкового снаряда, в результате чего затылочная часть памятника была практически разрушена. Восстановление монумента по просьбам местных жителей выполнило Российское военно-историческое общество.

- Для воссоздания недостающих фрагментов памятник был демонтирован и вывезен в ремонтную мастерскую в Ростов-на-Дону. Работа велась группой специалистов из Ростова-на-Дону, Донецка и Луганска, ранее задействованных РВИО для восстановления мемориалов «Саур-могила» в ДНР и «Непокоренные» и «Князь Игорь» в ЛНР, - рассказали «КП Донбасс» в РВИО.

В Российском военно-историческом обществе отметили, что задача, поставленная перед реставраторами, состояла в полном восстановлении первоначального вида памятника. При этом, пришлось столкнуться и со сложностями, ведь памятник был изготовлен из достаточно тонкого медного листа методом выколотки. Сейчас этот метод редко используют для создания художественных произведений.

- Однако РВИО имело опыт применения подобной технологии, создавая элементы для мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» на Чудском озере. Поэтому удалось отреставрировать бюст с соблюдением материалов и технологий, - говорят в РВИО. - Восстановление фигуры Куинджи было выполнено за один месяц. Затем была восстановлена гранитная облицовка медные детали постамента, положена тротуарная плитка.

Российское военно-историческое общество по просьбам местных жителей восстановило бюст Куинджи Фото: Александр ИВАНОВ

В центре Мариуполя на Греческой площади торжественно открыли восстановленный мемориал Архипу Куинджи Фото: Александр ИВАНОВ

СПРАВКА

Архип Куинджи родился в начале 1840-х в местечке Карасу (Карасевка) Мариупольского уезда. Уже к 13 годам рисование стало важной частью его жизни. В 30 лет Архип Куинджи впервые посетил Европу и познакомился с полотнами знаменитых мастеров. Однако, по возвращении из поездки он сделал вывод, что для русских художников ценны, прежде всего, родные мотивы.

Монумент Архипу Куинджи был торжественно открыт 26 апреля 1984 года на пересечении проспекта Металлургов и бульвара Шевченко. В связи с реконструкцией сквера в этой части города, в 1991 году памятник был перенесен на современную Греческую площадь.

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