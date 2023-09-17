В Снежном капитально отремонтировали школу

Классы, коридоры и спортивные залы ярко преображены. Фото: Минстрой РФ

Самарская область капитально отремонтировала школу в Снежном, что на востоке ДНР. Об этом сегодня сообщило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

- Общая площадь объекта 7 215,00 м². Восстановительные работы здания включали в себя: капитальный ремонт крыши, замена окон и дверей, восстановление системы отопления, водоснабжения и канализации, - сообщил Минстрой России.

Отмечается, что строители провели отделочные работы, а также роспись стен в школе. Специалисты ярко преобразили классы, коридоры и спортивные залы.

Напомним, что при координации Минстроя России развернута комплексная работа по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации. По данным Минстроя России, на сегодняшний день в Донецкой Народной Республике восстановлена 231 школа.

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