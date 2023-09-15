Над восстановлением поврежденных ВСУ домов в Макеевке работают 1300 человек

Сейчас специалисты проводят кровельные работы. Фото: Минстрой ДНР

Подрядные организации продолжают восстанавливать жилые дома, поврежденные обстрелом ВСУ в Макеевке в июле текущего года. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что сейчас в работе у строителей находятся около 200 объектов.

- На сегодняшний день над восстановлением работают порядка 1300 человек. Специалисты проводят кровельные работы, - проинформировали в ведомстве.

В министерстве добавили, что несмотря на масштабы работ, к началу отопительного сезона восстановление объектов должно завершиться.

Напомним, ранее сообщалось, что работа по восстановлению поврежденных объектов Макеевки ведется практически в круглосуточном режиме. Все структуры, которые прямо или косвенно участвуют в процессе, находятся в постоянном контакте и ежедневно отслеживают динамику восстановительных работ. Основные повреждения, которые получили объекты в результате обстрела Макеевки 4 июля 2023 года, - кровля и остекление.

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