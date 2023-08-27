В Макеевке восстановят 140 объектов до начала отопительного сезона

Дома, поврежденные обстрелом ВСУ в Макеевке, восстановят к началу отопительного сезона. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты министерства строительства ДНР восстановят 140 объектов в Макеевке к началу отопительного сезона. На стройплощадках работают порядка тысячи специалистов. Об этом сообщили в Минстрое ДНР.

— Работа по восстановлению поврежденных объектов Макеевки ведется практически в круглосуточном режиме. Все структуры, которые прямо или косвенно участвуют в процессе, находятся в постоянном контакте и ежедневно отслеживают динамику восстановительных работ, — заявил глава Минстроя. — Основные повреждения, которые получили объекты в результате обстрела Макеевки 4 июля текущего года, — кровля и остекление.

Министр добавил, что 14 из 140 ремонтируемых объектов в Макеевке — социального назначения.

Напомним, что всего в ДНР при координации Минстроя России восстановили почти две тысячи многоквартирных объектов, еще полсотни — построили. Министерство развернуло комплексную работу по восстановлению и социально-экономическому развитию новых российских регионов.

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