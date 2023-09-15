ВСУ за день выпустили по Донецку почти 40 натовских снарядов, включая кассетные

Украинские войска вновь обстреляли Донецк из западного вооружения Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска вновь подвергли Донецк ударам из западного вооружения. Применялись и кассетные боеприпасы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК ДНР.

Он уточнил, что за период с 9:00 до 21:00 15 сентября территория Донецка тринадцать раз попала под украинские обстрелы.

- В направлении Киевского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 37 снарядов калибром 155 мм, из них 7 кассетного типа, - заявил градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике за неделю от обстрелов ВСУ погибли шесть человек, еще 34 получили ранения. Общее количество гражданских лиц, погибших в регионе за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины, составляет 9044 человека, в том числе 230 детей. Ранения различной степени тяжести получили 12791 человек, включая 819 детей.

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