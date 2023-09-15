Медведев посетил полигон вблизи линии соприкосновения в ДНР

Интенсивные тренировки контрактников идут на полигонах ДНР. Фото (архив): УНМ ДНР

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил полигон в непосредственной близости от линии соприкосновения в ДНР, где готовят контрактников. Там Медведев ознакомился с ходом обучения и условиями службы тех, кто поступил на службу по контракту. Об этом сообщил РИА Новости его помощник Олег Осипов.

Уточняется, что такое поручение поступило от Президента России Владимира Путина.

- Дмитрий Медведев по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения. Он ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников, - заявил Осипов.

Напомним, ранее сообщалось, что Народный фронт доставил оборудование в медбатальоны ДНР. В рамках акции «Все для Победы!» Народный фронт закупил для военных медиков портативные рентгеновские комплексы, аппараты УЗИ и другое оборудование.

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