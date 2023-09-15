В Петровском районе Донецка в районе шахты имени Челюскинцев подорвался мужчина

В ДНР в результате дистанционного минирования территорий украинскими военными пострадал еще один мирный житель. Фото: ТГ/Кулемзин

В ДНР в результате дистанционного минирования территорий украинскими военными пострадал еще один мирный житель. На этот раз ранение от детонации мины получил мужчина в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что инцидент был зафиксирован в районе шахты имени Челюскинцев на западе Донецка.

- В результате подрыва на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» в Петровском районе в районе шахты Челюскинцев получил ранение мужчина 1982 года рождения, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее в результате подрыва на взрывоопасном предмете на автомобильной дороге «Ясиноватая - Горловка» пострадала беременная женщина 1986 года рождения. Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за жизнь пострадавшей борются врачи.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР с лета прошлого года на минах-«лепестках» подорвались 10 детей

Очередной жертвой подрыва стал подросток, проживающий в Петровском районе Донецка (подробнее)