Праздничный концерт подготовили учащиеся учебных заведений к 245-летию Мариуполя

Ребята проявили свои творческие таланты. Фото: ТГ/Моргун

К 245-летию Мариуполя учащиеся местных учебных заведений подготовили праздничный концерт. Его провели в стенах средней школы №65. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который побывал на мероприятии.

Он рассказал, что яркие вокальные и танцевальные номера участников концерта подарили присутствующим приподнятое настроение в преддверии предстоящего праздника.

Мэр также отметил слаженную и профессиональную работу мариупольских педагогов.

- Пожелал им добра, мира и успехов в их нелегкой, но очень важной работе по воспитанию достойных граждан нового Мариуполя и всей России. Поблагодарил ребят за проявленные творческие таланты. Верю, с такой замечательной молодежью Мариуполь обязательно будет процветающим городом, - заявил Моргун.

Напомним, в парке Горького в Мариуполе начали монтаж сцены для праздничных мероприятий. День города будут отмечать завтра, 16 сентября. Власти Мариуполя распорядились, чтобы городской транспорт в этот день работал по графику рабочего, а не выходного дня.

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