В Мариуполе начали монтаж сцены ко Дню города

Сцену для праздничных мероприятий в День города установят в мариупольском парке Горького (архивное фото). Фото: Минкультуры ДНР

В парке Горького в Мариуполе начали монтаж сцены для праздничных мероприятий. День города будут отмечать завтра, 16 сентября. Власти Мариуполя распорядились, чтобы городской транспорт в этот день работал по графику рабочего, а не выходного дня. Об этом заявил глава городской администрации Олег Моргун.

— В парке имени Гурова идут последние приготовления. Сегодня начинается монтаж сцены, где пройдут основные торжественные мероприятия. Конструкции уже завезены на место. Также для удобства мариупольцев общественный транспорт в субботу будет ходить по графику рабочего, а не выходного дня, — заявил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что до вечера в городе проведут генеральную уборку проспекте Металлургов.

Как сообщала «КП Донецк», День города в Мариуполя отмечается 16 сентября. Ранее моргун заявил, что организация праздника должна быть «на высоте».

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