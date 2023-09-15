В магазинах Моспино проверили цены на продукты питания

Предстатели власти проверили, есть ли наценки в местных магазинах. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецкой Народной Республике продолжают мониторить цены на продукты питания в объектах торговли. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что на этот раз представители местной власти проверили уровень цен на социально значимые товары в магазинах Моспино.

- Установлено завышение розничных цен на яйцо куриное. В одном из магазинов отсутствовал социальный хлеб, - заявил мэр.

Сообщается, что руководству данных торговых точек предписали исправить выявленные недочеты, в частности, соблюдать уровень рекомендованных цен и обеспечить наличие товаров первой необходимости.

Напомним, в Донецке также продолжают мониторить цены на продукты питания. Так, в ходе рейда в Буденновском районе выяснилось, что в продаже имеются все социально значимые группы товаров. Однако в ряде магазинов нарушено товарное соседство при реализации продуктов питания и отсутствуют ценники. В других отсутствуют в продаже сахар и куриные яйца по рекомендованным ценам. Руководители торговых точек обязались все выявленные недочеты исправить.

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