В Донецке провели очередной рейд по контролю за ценами на продукты питания

В столице ДНР продолжается работа по мониторингу цен в объектах торговли. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке продолжают мониторить цены на продукты питания. Очередной рейд коснулся магазинов Буденновского района. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- По поручению врио Главы Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилина продолжается работа по мониторингу цен в объектах торговли. 8 августа были обследованы магазины Буденновского района, - проинформировал мэр.

Сообщается, что проверкой цен занимались представители власти и «Народного контроля». В ходе рейда они выяснили, что в продаже имеются все социально значимые группы товаров.

Однако были обнаружены и недостатки. Так, в ряде магазинов нарушено товарное соседство при реализации продовольственных товаров и отсутствуют ценники. В других отсутствуют в продаже сахар и куриные яйца по рекомендованным ценам. Руководители торговых точек обязались все выявленные недочеты исправить.

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