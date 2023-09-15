В ДНР наладили поставки мяса цыплят бройлеров в Мелитополь и Бердянск

В ДНР наладили поставки мяса цыплят бройлеров в Запорожскую область Фото: "КП" Архив

В Донецкой Народной Республике наладили поставки мяса цыплят бройлеров в Мелитополь и Бердянск. В Запорожскую область продукция будет поступать два раза в неделю. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия региона.

- Налаживаются контакты с предприятиями розничной торговли Запорожской области. Так, ЧАО «Диановская птицефабрика» осуществляет поставку тушек цыплят бройлеров в Мелитополь один-два раза в неделю в количестве 6 тонн и Бердянск — два раза в неделю в количестве 6-7 тонн, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что сейчас идут переговоры с Херсонской областью о поставках мясной продукции. Компания «Роз-Агро» может поставить до 24 тонн мясопродукции в месяц, а «Экопродторг» — до 80 тонн тушек цыпленка бройлера.

Напомним, что с территории Донецкой Народной Республики в другие регионы России отправили около 300 тысяч тонн зерна с начала 2023 года. Также в регионе аграрии собрали больше 720 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Теперь сельхозпредприятиям предстоит сбор поздних зерновых и технических культур.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С территории ДНР в другие регионы России отправили около 300 тысяч тонн зерна

С начала 2023 года с территории ДНР реализовано в другие субъекты России и на экспорт порядка 300 тысяч тонн зерна (подробнее)