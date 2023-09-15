Ансамбль «Донбасс» посетит с гастролями девять российских регионов

Ансамбль «Донбасс» отправился в большой гастрольный тур по девяти регионам России. Фото: Пресс-служба Ансамбль «Донбасс»

Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» посетит девять российских регионов с гастролями до конца сентября. За это время коллектив даст 11 сольных и совместных концертов, а также примет участие в крупном творческом фестивале. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ансамбля.

- При поддержке Министерства культуры Донецкой Народной Республики стартовали первые в новом концертном сезоне масштабные гастроли Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс», - отмечают в пресс-службе.

Там добавили, что гастроли будут проходить с 16 по 30 сентября. Коллектив посетит Ставропольский край, Волгоградскую, Самарскую, Саратовскую, Пензенскую и Липецкую области, Мордовию, Чувашию и Татарстан. Артисты продемонстрируют специально подготовленную программу к гастролям нового сезона. Также покажут известные и любимые публикой произведения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе начали монтаж сцены ко Дню города

Сцену для торжественных мероприятий на День городе Мариуполя смонтируют в парке Горького (подробнее)