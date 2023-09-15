Санкт-Петербург помогает Мариуполю в уборке улиц

Специалисты убирают центральные улицы Мариуполя. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Специалисты Санкт-Петербурга продолжают уборку и благоустройство центральны улиц Мариуполя. Специалисты промывают дороги, убирают строительный мусор и расчищают завалы. Об этом сообщили в пресс-службе северной столицы.

— Рабочие из города на Неве вместе с коммунальщиками Мариуполя ежедневно приводят в порядок улицы города-побратима. Работы по промывке ведутся двумя машинами КДМ и тремя тракторами МТЗ. Кроме того, специалисты из Петербурга продолжают расчищать завалы и вывозить мусор, который скопился после строительных работ, — заявили в администрации.

Специалисты из города на Неве моют центральные улицы Мариуполя: бульвар Шевченко, пр. Металлургов, пр. Ленина, ул. Громовой, Бульвар Хмельницкого, ул. Куйбышева, ул. Зелинского, ул. Малая Куприна, ул. К. Либнехта.

Как сообщала «КП Донецк», в Левобережном районе Мариуполя отремонтировали еще два четырехэтажных дома. Восстановлением жилья занимались специалисты из Новосибирской области.

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