В Мариуполе утвердили перечень объектов для ремонта в будущем

Власти Мариуполе утвердили список соцобъектов, которые восстановят в будущем (архивное фото). Фото: ДАН

Власти Мариуполя подготовили список городских социальных объектов, которые планируют восстановить в будущем. Среди них — школы и детские сады, учреждения культуры и спорта. Мэр приморского города Олег Моргун заявил, что эти объекты понадобятся жителям, которые возвращаются в Мариуполь.

— В Мариуполе строится новое жилье, восстанавливаются поврежденные в результате боевых действий дома, в ближайшей перспективе планируется открытие производств. Эти факторы способствуют тому, что жители активно возвращаются в город. Значит, указанные в перечне объекты, несомненно, будут востребованы горожанами. Их обязательно подадим в программы восстановления будущих периодов, — заявил градоначальник.

Как сообщала «КП Донецк», строители завершили первый этап возведения медицинского центра ФМБА в Мариуполе. Окончательно сдать объект в эксплуатацию планируют к осени 2024 года.

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