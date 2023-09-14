В ДНР перекрыли движение по горловской трассе из-за обстрелов ВСУ

Горловская трасса регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Фото: ТГ/Приходько
Перемещение по горловской трассе категорически запрещено. Об этом сообщил глава администрации города Горловка Иван Приходько.
В своем телеграм-канале он разместил видео, на котором запечатлен момент обстрела трассы со стороны ВСУ вечером 13 сентября.
- Уважаемые горловчане! Еще раз обращаем ваше внимание на то, что перемещение по данной трассе категорически запрещено. Пользуйтесь объездными путями, берегите свои жизни и жизни своих родных и близких! - обратился к горожанам мэр.
Напомним, что 12 сентября на автомобильной дороге «Ясиноватая - Горловка» в результате подрыва на взрывоопасном предмете пострадала беременная женщина 1986 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Там уточнили, что женщина получила тяжелые ранения. За жизнь пострадавшей теперь борются врачи.
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