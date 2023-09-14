В Азовском море из-за роста солености воды развелись медузы

Медуз привлекает теплая вода с высоким уровнем солености. Фото: Администрация города Мариуполя

В Азовском море растет уровень солености воды, из-за чего в нем появились новые обитатели, для которых такая среда является благоприятной при размножении. Об этом сообщил ДАН глава администрации Новоазовского района Василий Овчаров.

Он уточнил, что речь, в частности, идет про черноморских медуз.

- Нам надо расчистить акваторию моря, устья рек, которые заросли, из-за чего соленость моря у нас поднялась и отразилось это на той фауне, которая там обитает. К примеру, приток вод с рек уменьшился, а с Черного моря приток увеличился, и у нас теперь появились большие черноморские медузы, - заявил он.

По словам Овчарова, из-за упомянутых процессов в море уменьшается популяция азовского бычка и других водных обитателей.

Тем временем в Мариуполе все чаще наблюдают дельфинов в прибрежных водах Азовского моря. Экологи считают их появление хорошим знаком, который свидетельствует о чистоте морской воды и богатстве ее фауны.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лебеди облюбовали участок реки возле парка имени Гурова в Мариуполе

Выбор птицами реки Кальчик подтверждает, что экологическая обстановка в приморском городе ДНР постепенно нормализуется (подробнее)