В Мариуполе все чаще наблюдают дельфинов в прибрежных водах Азовского моря

Мариупольцы все чаще видят около берегов дельфина «Азовку» - вид, занесенный в Международную Красную книгу. Фото: Администрация города Мариуполя

Жители Мариуполя и его пригородов все чаще видят дельфинов в прибрежных водах Азовского моря. Такой информацией поделились в местной администрации.

Там отметили, что появление этих животных можно считать хорошим знаком, так как оно свидетельствует о чистоте морской воды и богатстве ее фауны.

- Данные факторы привлекают дельфина «Азовку» - вид, занесенный в Международную Красную книгу, - рассказала начальник отдела экологии городской администрации Мариуполя Валерия Ускова.

Она добавила, что экологи отмечают неуклонный рост популяции в мелководных зонах некоторых видов рыб. Увеличению их числа во многом поспособствовало жаркое лето и сравнительно теплая морская вода. Эти рыбы являются любимым кормом для дельфинов.

Жители города, несомненно, рады такому соседству. Однако им советуют все же соблюдать определенную осторожность при встрече с дельфинами.

- Несмотря на то, что дельфины - социальные животные и любят взаимодействовать с детьми, не стоит забывать об элементарных правилах предосторожности при встрече с этими крупными морскими млекопитающими, - призывает Валерия Ускова.

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