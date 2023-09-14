В ДНР под обстрелами ВСУ 14 сентября были тяжело ранены два человека

Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь
Фото: Олег УКЛАДОВ
В ДНР сообщили о тяжелом ранении двух человек в результате обстрелов ВСУ 14 сентября. Данные обнародовал в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.
- За день в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских вооруженных формирований тяжелые ранения получили два человека в Кировском районе Донецка и Ясиноватском районе. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, - заявил он.
Глава региона добавил, что вражеским огнем были повреждены пять жилых домов в Киевском районе Донецка и селе Валерьяновка Волновахского района. Кроме того, пострадали два объекта гражданской инфраструктуры.
Всего украинские войска совершили 58 обстрелов территории Республики, выпустив в ее направлении 174 боеприпаса из ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.
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