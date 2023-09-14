В Мариуполе безработных жителей обучат востребованным профессиям

Городу остро необходимы работники в сфере ЖКХ, строительства, кадастровой деятельности и территориального планирования (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе на базе строительного колледжа организуют дополнительную площадку для профессионального обучения отдельных категорий граждан. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- Речь, в первую очередь, о безработных, людях в возрасте 50+, мамочках, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также женщинах, которые не состоят в трудовых отношениях и воспитывают детей-дошколят. Тех, кто в поиске работы обратился в органы службы занятости, - пояснил он.

По словам премьера Республики, сейчас в Мариуполе насчитывается около 14 тысяч открытых вакансий. По большей части необходимы работники в сфере ЖКХ, строительства, кадастровой деятельности и территориального планирования. В обучении таких людей и поможет местный строительный колледж.

- Колледж - отличная база: здесь созданы необходимые условия для подготовки в кратчайшие сроки таких специалистов, - считает премьер-министр ДНР.

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