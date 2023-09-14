Правительство РФ выделит около 1 млрд рублей на восстановление порта в Мариуполе

Проведение восстановительных работ позволит улучшить пропускную способность порта. Фото: Минтранс ДНР

Российское правительство выделит около 1 миллиарда рублей на восстановление морского порта в Мариуполе. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания кабмина.

Он отметил, что в Мариуполе располагается единственная в Азовском море глубоководная грузовая гавань, через которую переваливают тысячи тонн стройматериалов и другого крайне важного для людей и бизнеса груза. Однако ключевые объекты морского порта сейчас нуждаются в ремонте - такие как железнодорожное депо, разъезды, электроподстанции, склады, мастерские и автодороги.

- На эти цели в текущем году будет выделено около миллиарда рублей, - заявил премьер России.

По словам Мишустина, проведение восстановительных работ позволит улучшить пропускную способность порта, повысить устойчивость и связанность транспортного комплекса на юге России. Это имеет первостепенное значение для строительства жилья, стабильной работы предприятий и обеспечения жителей всем необходимым.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мариупольский морской порт продолжает работу по отгрузке грузов в ДНР

Работа по обработке грузов в портовом городе ДНР ведется безостановочно (подробнее)