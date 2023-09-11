Мариупольский морской порт продолжает работу по отгрузке грузов в ДНР

Строительные материалы отгружаются непосредственно на объекты, где сегодня идет восстановление. Фото: ФАУ «РосКапСтрой»

В Мариуполе морской торговый порт продолжает работу по отгрузке грузов, прибывших в Донецкую Народную Республику. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что обработка грузов в порту ведется без остановок.

- Груз железобетонных изделий, предназначенных для восстановления разрушенной жилой инфраструктуры Республики, ранее прибывший в Республику морским путем, отгружается непосредственно на объекты, где сегодня идет восстановление жилых домов, - рассказали в мэрии.

Сообщается также, что работа порта направлена на улучшение жизни населения Республики. Работники в кратчайшие сроки проводят здесь погрузочные работы, чтобы важный груз поскорее поступил на строительные площадки, а жители региона как можно быстрее получили возможность переехать в новые и восстановленные дома.

Напомним, ранее сообщалось, что Мариупольский морской торговый порт играет важную роль в социально-экономическом развитии новых регионов, обеспечивая в том числе бесперебойную доставку стройматериалов для восстановления инфраструктуры новых субъектов РФ. В частности, для строительства многоквартирных домов по морю доставлены готовые домокомплекты общим весом более 16,5 тысячи тонн.

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