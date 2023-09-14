В Донецкой травматологии возобновил работу поврежденный при обстреле аппарат МРТ

В Республиканском травматологическом центре Минздрава ДНР возобновил работу магнитно-резонансный томограф. Фото: ТГ/Гарцев

В Донецке вновь заработал магнитно-резонансный томограф мощностью в 1,5 Тесла, установленный в Республиканском травматологическом центре Минздрава ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Республики Дмитрий Гарцев.

- Уважаемые жители Донецкой Народной Республики! В РТЦ МЗ ДНР возобновил работу магнитно-резонансный томограф, - проинформировал он.

Глава Минздрава напомнил, что на таком аппарате пациенты могут провести МРТ головного мозга, позвоночника, суставов, гипофиза, а также ангиографию интра- и экстракраниальных артерий. Кроме того, доступна процедура томографии с внутривенным контрастным усилением.

Напомним, 28 апреля 2023 года под обстрелом украинских боевиков оказалась одна из важнейших больниц города Донецка - Республиканский травматологический центр. Как заявили в Министерстве здравоохранения ДНР, в результате удара по медучреждению было зафиксировано попадание в аппарат МРТ. Медики отметили, что этот аппарат единственный в своем роде во всей Республике.

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